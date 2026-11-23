«Сначала выгнали, потом обвинили»: В Пскове ответили эстонцам на претензии из-за отъезда русских
В Псковской области назвали странной позицию Эстонии по отношению к русским
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
Власти Эстонии сначала создают условия для отъезда русскоязычных жителей, а затем обвиняют российские регионы в привлечении работников. На противоречивость такой позиции указала уполномоченный при губернаторе Псковской области по работе с соотечественниками и вопросам миграции Елена Полонская.
«Странная позиция, явно людей, не отдающих себе отчёт. Сначала выгоняли русских, потом обвинили власти Псковской области в том, что мы забрали у них все рабочие руки, а затем решили закрыть границы», — заявила Полонская.
Так она прокомментировала публикацию эстонского издания Postimees, в которой утверждалось, что российские регионы привлекают русскоязычных жителей республики. По мнению уполномоченного, причины переезда людей связаны прежде всего с политикой самих прибалтийских государств.
Ранее Life.ru сообщал, что жители Эстонии начали собирать подписи за сохранение возможности пересекать границу с Россией. К 23 ноября инициативу поддержали почти 1,9 тысячи человек. Авторы обращения опасаются, что закрытие переходов осложнит поездки к родственникам и разлучит семьи, живущие по разные стороны границы.