Власти Эстонии сначала создают условия для отъезда русскоязычных жителей, а затем обвиняют российские регионы в привлечении работников. На противоречивость такой позиции указала уполномоченный при губернаторе Псковской области по работе с соотечественниками и вопросам миграции Елена Полонская.

«Странная позиция, явно людей, не отдающих себе отчёт. Сначала выгоняли русских, потом обвинили власти Псковской области в том, что мы забрали у них все рабочие руки, а затем решили закрыть границы», — заявила Полонская.

Так она прокомментировала публикацию эстонского издания Postimees, в которой утверждалось, что российские регионы привлекают русскоязычных жителей республики. По мнению уполномоченного, причины переезда людей связаны прежде всего с политикой самих прибалтийских государств.