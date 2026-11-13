Британские вооружённые силы напоминают хэллоуинскую тыкву, которая снаружи выглядит вполне целой, но внутри уже давно сгнила. Такое сравнение использовал представитель правой партии Reform UK по вопросам вооружённых сил, бывший военный Ангус Макинтайр, рассказавший газете The Times о плачевном состоянии обороны Великобритании.

Макинтайр, прослуживший в британских вооружённых силах 40 лет, признался, что его пугает масштаб ослабления армии за последние пять лет. По его словам, внешне военная система ещё может казаться работоспособной, однако стоит проверить её на прочность, как обнаруживаются серьёзные внутренние проблемы.

«Можно сравнить вооружённые силы с тыквой, которую выставляют на Хэллоуин в октябре, а потом забывают убрать, и она стоит на улице до мая или июня следующего года», — пояснил политик.

Он добавил, что такая тыква сохраняет привычный вид лишь до тех пор, пока кто-нибудь не попытается её поднять. Тогда и выясняется, что она полностью сгнила изнутри. По мнению Макинтайра, британским военачальникам необходимо перестать мириться с существующим положением дел и открыто выступить за изменения.

Лидер Reform UK Найджел Фараж в свою очередь предложил пересмотреть государственные расходы. Он считает, что прекращение приёма нелегальных мигрантов, пересекающих Ла-Манш на лодках, позволило бы сэкономить миллиарды фунтов и направить их на нужды армии. Политик также пообещал в случае прихода к власти задействовать корабли Королевского военно-морского флота для противодействия нелегальной миграции.

Партия намерена добиваться увеличения основных расходов на оборону до 3% ВВП к 2030 году и до 3,5% к 2035-му. При этом Фараж утверждает, что ужесточение миграционной политики позволит экономить до пяти миллиардов фунтов ежегодно. Однако полного плана финансирования оборонных инициатив Reform UK пока не представила.

Ранее Life.ru сообщал о серьёзной нехватке командиров для британских танков Challenger 2. По информации The Telegraph, около трети экипажей не имеют квалифицированных командиров. Из примерно 150 действующих машин полноценно задействовать могут лишь около сотни. Кроме того, в сентябре Великобритания отменила ряд крупных военных учений ради экономии бюджетных средств, включая стрельбы с участием танков Challenger 2 и вертолётов Apache.