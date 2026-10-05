Снаряд попал в рейсовый автобус на границе Молдавии и Украины

Сотрудник пограничной полиции получил лёгкое ранение после падения снаряда возле перехода «Паланка — Маяки — Удобное» на границе Молдавии и Украины. Об этом сообщила молдавская пограничная полиция.

По данным ведомства, инцидент произошёл 5 октября около 09:38. Снаряд ударился о землю, отрикошетил и попал в рейсовый автобус, стоявший возле шлагбаума. Предварительно, повреждения получили автобус и кабина пограничного контроля. Других пострадавших, кроме сотрудника полиции, не зарегистрировано. Работу перехода приостановили.

Ведомство связало произошедшее с российскими атаками на украинскую инфраструктуру. При этом тип и принадлежность упавшего снаряда в сообщении не уточняются. Пограничная полиция и таможенная служба следят за обстановкой и поддерживают связь с украинскими властями. Граждан призвали воздержаться от поездок в этот район, не приближаться к обломкам и неизвестным предметам

Ранее Life.ru рассказывал, что 3 октября в Молдавии сообщили о падении трёх ракет и двух беспилотников. По словам главы Минобороны страны Анатолие Носатого, их обломки обнаружили в нескольких районах республики.