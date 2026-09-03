Необычный случай произошёл с российскими военными во время освобождения Марьинки в ДНР в 2023 году. Вместо взрыва артиллерийский боеприпас ВСУ принёс на позиции бойцов записку с фразой «Помог чем смог». Об этом РИА «Новости» сообщил ветеран штурмовых подразделений Антон Гусев.

«Я был свидетелем того, когда вовремя освобождения Марьинки к нам прилетал артиллерийский снаряд ВСУ без вкрученного взрывателя, и там была записка: «Помог чем смог». Это доказывает, что не каждый военнослужащий ВСУ потерял человечность и среди них тоже есть люди», — сказал он.

Отдельно собеседник агентства отметил неоднородность украинского общества. Гусев призвал учитывать различия между людьми, оказавшимися в украинских окопах. Как считает ветеран, среди военнослужащих есть как радикально настроенные бойцы, так и обычные люди, которых отправили на фронт против их желания и которые не поддерживают Киев.

Марьинка в ДНР перешла под контроль российских сил в декабре 2023 года. Президент России Владимир Путин назвал освобождение населённого пункта успехом и отдельно отметил, что российские военнослужащие действовали в ходе боёв «в высшей степени достойно».