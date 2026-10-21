«Снаряды рвались в метрах»: Спасатель раскрыл будни работы в Горловке под обстрелами ВСУ

Сотрудникам МЧС в Горловке приходится выезжать на пожары в бронежилетах и касках из-за постоянной угрозы обстрелов и атак беспилотников. О том, как изменилась работа спасателей в условиях боевых действий, рассказал RT офицер МЧС России Валерий Дыбов, который служит в городе с февраля 2015 года.

«При выезде на место происшествия мы вынуждены постоянно надевать бронежилеты и каски, чтобы сохранить свою жизнь и здоровье», — признался спасатель.

По словам Дыбова, опасность подстерегает сотрудников МЧС не только на месте происшествия, но и по дороге к нему. Особую угрозу представляют FPV-дроны, которые, как утверждает офицер, неоднократно преследовали спасателей во время выездов. До сих пор ему и коллегам удавалось укрыться от беспилотников.

Бывали случаи, когда снаряды разрывались всего в нескольких метрах от сотрудников ведомства. Один из таких эпизодов произошёл в декабре 2025 года: спасатели работали на пожаре в здании торгового центра, когда начались повторные артиллерийские удары. Тогда, к счастью, никто не пострадал.

Дыбов возглавляет отделение надзорной деятельности и профилактической работы Центрально-Городского района Горловки. За годы службы он установил причины сотен пожаров. Кроме того, в феврале 2022 года офицер участвовал в организации эвакуации жителей города в безопасные районы России, а весной помогал вывозить людей из Мариуполя.

Свой выбор профессии Валерий объясняет патриотизмом и желанием помогать людям. Несмотря на многолетнюю службу в опасных условиях, его главная мечта остаётся неизменной — прекращение боевых действий и возвращение мирной жизни.

«Чтобы наконец-то у нас в нашей многострадальной Горловке, а также в Донецкой Народной Республике прекратились боевые действия, мы могли спокойно вздохнуть и находиться в безопасности», — поделился офицер.