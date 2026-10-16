Сотрудники МЧС спасли женщину из-под завалов после атаки БПЛА на дом в ЛНР

Спасатели МЧС России освободили женщину, оказавшуюся заблокированной на четвёртом этаже жилого дома после атаки беспилотника в Красном Луче ЛНР. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.

Беспилотник ударил по крыше четырёхэтажного многоквартирного дома. В результате обрушилась чердачная плита на лестничной клетке между третьим и четвёртым этажами.

При обследовании повреждённого здания спасатели обнаружили, что хозяйка одной из квартир на верхнем этаже не может самостоятельно выбраться наружу. Сотрудники МЧС приступили к разбору завалов.

«Вскоре женщина была эвакуирована и спасена. К счастью, помощь медиков ей не понадобилась», — сообщили в ведомстве.

По данным МЧС, погибших и пострадавших в результате происшествия нет. Жители нижних этажей самостоятельно покинули здание до прибытия спасателей.