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Регион
Опубликовано 16 октября, 20:53

Сотрудники МЧС спасли женщину из-под завалов после атаки БПЛА на дом в ЛНР

Обложка © VK / МЧС России по ЛНР

Обложка © VK / МЧС России по ЛНР

Спасатели МЧС России освободили женщину, оказавшуюся заблокированной на четвёртом этаже жилого дома после атаки беспилотника в Красном Луче ЛНР. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.

Беспилотник ударил по крыше четырёхэтажного многоквартирного дома. В результате обрушилась чердачная плита на лестничной клетке между третьим и четвёртым этажами.

При обследовании повреждённого здания спасатели обнаружили, что хозяйка одной из квартир на верхнем этаже не может самостоятельно выбраться наружу. Сотрудники МЧС приступили к разбору завалов.

«Вскоре женщина была эвакуирована и спасена. К счастью, помощь медиков ей не понадобилась», — сообщили в ведомстве.

По данным МЧС, погибших и пострадавших в результате происшествия нет. Жители нижних этажей самостоятельно покинули здание до прибытия спасателей.

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Сегодня губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Руслан Кухарук сообщил о пожаре на промышленном объекте в Сургутском районе после атаки беспилотников. На месте происшествия работают экстренные службы, специалисты оценивают характер повреждений и масштаб ущерба.

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Юрий Лысенко
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