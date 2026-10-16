Жога сообщил о повреждении гражданского объекта в Югре обломками БПЛА

Объект в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО), который получил повреждения из-за падения обломков беспилотников, был гражданским. Об этом сообщил полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе (УрФО) Артём Жога.

«Террористический киевский режим продолжает свои нападки на гражданскую инфраструктуру Уральского федерального округа. Атаке БПЛА подвергся Ханты-Мансийский автономный округ. В результате падения обломков повреждения получил промышленный объект», — написал полпред в своём канале в MAX.

По словам Жоги, на месте происшествия работают экстренные службы. Региональные власти контролируют ситуацию и принимают необходимые меры.

Полпред также обратился к жителям всего Уральского федерального округа с призывом сохранять спокойствие и ориентироваться исключительно на официальные сообщения. При обнаружении подозрительных предметов он рекомендовал незамедлительно обращаться по номеру 112.

Ранее губернатор Югры Руслан Кухарук сообщил, что после атаки беспилотников на промышленном объекте в Сургутском районе начался пожар. Специалисты приступили к оценке характера повреждений и нанесённого ущерба. Глава региона взял ситуацию под личный контроль.