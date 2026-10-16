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Опубликовано 16 октября, 15:42

Умная пушка против дронов и катеров: Минобороны раскрыло характеристики «Цитадели»

МО РФ: «Цитадель» с ИИ сбивает дроны и катера с минимальным расходом боеприпасов

Обложка © ТАСС / Алексей Павливкер

Обложка © ТАСС / Алексей Павливкер

Российский зенитный артиллерийский комплекс «Цитадель» способен уничтожать украинские беспилотники и безэкипажные катера с минимальным расходом боеприпасов благодаря применению искусственного интеллекта. Об особенностях системы рассказали в Минобороны РФ.

Главная особенность комплекса — сочетание автоматизированного управления и 30-миллиметровой пушки, которая использует шрапнельные снаряды с программируемым временем подрыва. Такая технология позволяет поражать воздушные цели осколками, не требуя прямого попадания снаряда в беспилотник.

«Высокая автоматизация, применение ИИ и модульная архитектура позволяют эффективно поражать БПЛА, БЭК и даже легкобронированную технику с минимальным расходом боеприпасов», — говорится в сообщении военного ведомства.

В состав «Цитадели» входят радиолокационная станция для обнаружения целей, пункт управления и огневые модули. Система предназначена для противодействия беспилотным угрозам, в том числе малоразмерным воздушным целям и морским дронам.

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Ранее Life.ru рассказывал о поступлении в российские войска комплексов «Зубр» и «Цитадель» для борьбы с беспилотниками. Первый оснащён четырьмя пулемётами калибра 7,62 мм, а второй — 30-миллиметровой автоматической пушкой. Обе системы предназначены для защиты объектов от воздушных угроз.

Больше новостей о российских разработках, средствах ПВО и современных боевых системах — в разделе «Военная техника» на Life.ru.

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Александра Мышляева
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