Умная пушка против дронов и катеров: Минобороны раскрыло характеристики «Цитадели»
МО РФ: «Цитадель» с ИИ сбивает дроны и катера с минимальным расходом боеприпасов
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Российский зенитный артиллерийский комплекс «Цитадель» способен уничтожать украинские беспилотники и безэкипажные катера с минимальным расходом боеприпасов благодаря применению искусственного интеллекта. Об особенностях системы рассказали в Минобороны РФ.
Главная особенность комплекса — сочетание автоматизированного управления и 30-миллиметровой пушки, которая использует шрапнельные снаряды с программируемым временем подрыва. Такая технология позволяет поражать воздушные цели осколками, не требуя прямого попадания снаряда в беспилотник.
«Высокая автоматизация, применение ИИ и модульная архитектура позволяют эффективно поражать БПЛА, БЭК и даже легкобронированную технику с минимальным расходом боеприпасов», — говорится в сообщении военного ведомства.
В состав «Цитадели» входят радиолокационная станция для обнаружения целей, пункт управления и огневые модули. Система предназначена для противодействия беспилотным угрозам, в том числе малоразмерным воздушным целям и морским дронам.
Ранее Life.ru рассказывал о поступлении в российские войска комплексов «Зубр» и «Цитадель» для борьбы с беспилотниками. Первый оснащён четырьмя пулемётами калибра 7,62 мм, а второй — 30-миллиметровой автоматической пушкой. Обе системы предназначены для защиты объектов от воздушных угроз.
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