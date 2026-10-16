Российский ЗАК «Цитадель» уничтожил ракету «Фламинго» двумя «умными» снарядами

Российский зенитный артиллерийский комплекс «Цитадель» уничтожил украинскую крылатую ракету «Фламинго», израсходовав всего два «умных» снаряда. Об успешном перехвате рассказал командир батальона ПВО ВКС РФ с позывным Спартак.

По его словам, ракета двигалась над лесом на высоте до 100 метров со скоростью более 500 километров в час. Цель обнаружила радиолокационная станция, после чего начальник расчёта принял решение открыть огонь. Для поражения использовали 30-миллиметровые снаряды с дистанционным подрывом.

Такие боеприпасы взрываются рядом с целью и накрывают её направленным потоком осколков. Боевая часть ракеты, содержавшая около тонны взрывчатки, сдетонировала в воздухе. Обломки упали в лесу, обошлось без пострадавших и разрушений на земле, отметил собеседник газеты «Известия».

Ранее в Ростехе сообщили, что ЗАК «Цитадель» расходует значительно меньше боеприпасов на уничтожение дронов, чем обычные зенитные установки. В отдельных случаях разница достигает нескольких раз. В госкорпорации связали результат с системой управления огнём и применением снарядов с управляемым подрывом.