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Опубликовано 16 октября, 12:22

Российский ЗАК «Цитадель» уничтожил ракету «Фламинго» двумя «умными» снарядами

ЗАК «Цитадель». Обложка © rostec.ru

ЗАК «Цитадель». Обложка © rostec.ru

Российский зенитный артиллерийский комплекс «Цитадель» уничтожил украинскую крылатую ракету «Фламинго», израсходовав всего два «умных» снаряда. Об успешном перехвате рассказал командир батальона ПВО ВКС РФ с позывным Спартак.

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По его словам, ракета двигалась над лесом на высоте до 100 метров со скоростью более 500 километров в час. Цель обнаружила радиолокационная станция, после чего начальник расчёта принял решение открыть огонь. Для поражения использовали 30-миллиметровые снаряды с дистанционным подрывом.

Такие боеприпасы взрываются рядом с целью и накрывают её направленным потоком осколков. Боевая часть ракеты, содержавшая около тонны взрывчатки, сдетонировала в воздухе. Обломки упали в лесу, обошлось без пострадавших и разрушений на земле, отметил собеседник газеты «Известия».

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Ранее в Ростехе сообщили, что ЗАК «Цитадель» расходует значительно меньше боеприпасов на уничтожение дронов, чем обычные зенитные установки. В отдельных случаях разница достигает нескольких раз. В госкорпорации связали результат с системой управления огнём и применением снарядов с управляемым подрывом.

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