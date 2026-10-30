Снайперов ВСУ задержали во время боёв в рядах радикалов в Судане
Салем: В Судане задержали украинских снайперов с арсеналами оружия
Изображение сгенерировано с помощью ChatGPT (OpenAI) по запросу редакции Life.ru
Суданские военные задержали украинских снайперов и инструкторов, участвовавших в боях против правительственной армии. Часть иностранных бойцов ликвидирована при оказании сопротивнения, рассказал в интервью РИА «Новости» министр иностранных дел Судана Мухиеддин Салем.
«Некоторые снайперы и инструкторы, являющиеся гражданами Украины, были задержаны, другие убиты. У нас также имеется определённое количество изъятого оружия», — сообщил глава суданского МИД.
Со слов министра, задержанные украинцы действовали на стороне Сил быстрого реагирования (СБР), которые с апреля 2023 года ведут вооружённую борьбу с регулярной армией Судана. Салем также заявил о наличии материальных доказательств участия иностранных военных в конфликте.
Противостояние в Судане продолжается более трёх лет. Регулярной армией командует председатель Суверенного совета Абдель Фаттах аль-Бурхан, а СБР возглавляет Мухаммед Хамдан Дагло. Конфликт начался на фоне разногласий о передаче власти гражданскому руководству и включении военизированных формирований в состав вооружённых сил. Боевые действия привели к многочисленным жертвам и массовому перемещению населения.
Ранее Life.ru рассказывал, что украинские военные специалисты обучали работе с беспилотниками вооружённые формирования в Африке. Телеканал сообщал о присутствии около 15 инструкторов в Мали и нескольких украинских специалистов в Судане.