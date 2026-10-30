Снайперов ВСУ задержали во время боёв в рядах радикалов в Судане

Суданские военные задержали украинских снайперов и инструкторов, участвовавших в боях против правительственной армии. Часть иностранных бойцов ликвидирована при оказании сопротивнения, рассказал в интервью РИА «Новости» министр иностранных дел Судана Мухиеддин Салем.

«Некоторые снайперы и инструкторы, являющиеся гражданами Украины, были задержаны, другие убиты. У нас также имеется определённое количество изъятого оружия», — сообщил глава суданского МИД.

Со слов министра, задержанные украинцы действовали на стороне Сил быстрого реагирования (СБР), которые с апреля 2023 года ведут вооружённую борьбу с регулярной армией Судана. Салем также заявил о наличии материальных доказательств участия иностранных военных в конфликте.