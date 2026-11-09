Снег привёл к аварии: Под Тюменью микроавтобус с рабочими вылетел в кювет
Под Тюменью перевернулся минивэн с работниками, три человека пострадали
Три человека пострадали в ДТП с микроавтобусом, перевозившим сотрудников одной из организаций в Тюменской области. Автомобиль Peugeot Boxer съехал с трассы и опрокинулся. Об этом сообщает региональная Госавтоинспекция.
Авария произошла утром 9 ноября на 178-м километре автодороги Курган — Тюмень. За рулём микроавтобуса находился 39-летний мужчина. По предварительным данным, он не справился с управлением в сложных погодных условиях. В результате происшествия травмы получили две женщины в возрасте 37 и 59 лет, а также мужчина, возраст которого устанавливается. Всех троих доставили в больницу. Информации о тяжести их состояния пока нет.
В Госавтоинспекции уточнили, что микроавтобус был оборудован зимними шинами. Другие обстоятельства произошедшего выясняются. Авария произошла на фоне резкого ухудшения погоды в Тюменской области. Ночью регион накрыл снегопад, а гололедица серьёзно осложнила движение транспорта. В самой Тюмени утром образовались десятибалльные пробки, автобусы буксовали на подъёмах, а на Никольском мосту возник транспортный коллапс.
Ранее Life.ru рассказывал о другом ДТП с транспортом, перевозившим работников. В Магаданской области 8 ноября на 69-м километре трассы Герба — Омсукчан перевернулся вахтовый автобус Shacman. По предварительным данным, 60-летний водитель не справился с управлением. Пострадали шесть пассажиров, двоих из них доставили в больницу.