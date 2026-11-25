Пока одни жители Подмосковья достают лопаты и откапывают машины из-под снега, другие продолжают кататься на сапбордах. Любители водных прогулок в Балашихе не стали закрывать сезон даже на фоне мощного снегопада, сообщает 360.ru.

У сапбордистов и владельцев электросамокатов в Балашихе открылся зимний сезон. Видео © 360.ru

«Я всегда в такую погоду плаваю, потому что красиво», — призналась одна из местных жительниц.

Девушка рассказала, что для заплывов в холодную погоду тепло одевается. Правда, проверять свою экипировку на прочность при падении в ледяную воду ей пока не доводилось.

Жительница Балашихи особенно ценит водные прогулки за возможность побыть в одиночестве. Впрочем, она далеко не единственная любительница сапбординга, которую не пугает ноябрьский снегопад.

Некоторые самокаты тоже не отправляются на зимовку. Другая девушка из города рассказала, что активно пользовалась этим средством передвижения во время прошлой, довольно снежной, зимы и назвала аккуратную езду на самокате отличным способом избежать пробок на дороге.

«Больше сугробов — мягче падать», — со смехом добавила она, подчеркнув, что ездит осторожно, а не гоняет, как некоторые «сумасшедшие».