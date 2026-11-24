Снегопад в Москве привёл к задержкам авиарейсов в столичных аэропортах. По данным на 21:00 мск, из-за неблагоприятных погодных условий задерживались 17 рейсов, пять из них — более чем на два часа. Об этом сообщила Росавиация.

Аэропорты Шереметьево, Внуково, Домодедово и Жуковский продолжают принимать и отправлять самолёты, несмотря на снегопад в Московском регионе. Для обслуживания пассажиров и воздушных судов задействовали дополнительный персонал, аэропортовые службы работают в усиленном режиме.

В Росавиации напомнили, что при задержке рейса авиакомпания обязана предоставлять пассажирам услуги, предусмотренные федеральными авиационными правилами. В их числе — напитки и питание, а при длительном ожидании вылета — размещение в гостинице.

В аэропортах проводят регулярную очистку взлётно-посадочных полос и обрабатывают их реагентами, чтобы поддерживать нормативный коэффициент сцепления. Работа воздушного транспорта в Московском регионе остаётся на особом контроле Минтранса России, Росавиации и Ространснадзора.

Напомним, в Москве во вторник началась метеорологическая зима. Среднесуточная температура воздуха составила минус 0,8 градуса. Согласно прогнозам, в ближайшие семь-десять дней среднесуточная температура в столице также будет оставаться ниже нуля. Это позволяет говорить о наступлении метеорологической зимы. Произошло это с опозданием на 12 дней относительно средней многолетней даты.