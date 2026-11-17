В Саяно-Шушенском заповеднике Красноярского края за 2026 год появились на свет семь снежных барсов. Благодаря пополнению местная группировка редких хищников увеличилась до 26 особей. Об этом сообщила объединённая дирекция заповедника и национального парка «Шушенский бор».

В Саяно-Шушенском заповеднике родились семь снежных барсов. Видео © Пресс-служба Объединённой дирекции заповедника «Саяно-Шушенский» и национального парка «Шушенский бор»

Впервые материнством отметились две сестры — Снежинка и Базагинка, родившиеся в 2023 году. Первая обосновалась на противоположном берегу Енисея и обзавелась сразу тремя малышами. В начале ноября семейство удалось запечатлеть с помощью фотоловушек.

Базагинка выбрала северную часть заповедной территории. Ещё летом исследователи заметили признаки появления у неё потомства, а в сентябре камеры зафиксировали двух котят. Специалисты допускают, что детёнышей может быть больше.

Настоящей загадкой стала самка Лысуха, впервые обнаруженная весной. Сначала её заметили с округлившимся животом, позднее — с признаками лактации. Однако скрытная хищница тщательно прячет малышей. Для наблюдения за ней установили дополнительные камеры.

Ещё двух барсят родила Таджичка — основательница местной династии ирбисов, переселённая сюда в 2019 году. Это её четвёртый выводок в заповеднике. Всего она произвела на свет девять детёнышей.

По итогам наблюдений исследователи насчитали шесть самцов, семь самок и 13 котят разных возрастов. Семеро малышей родились именно в нынешнем году, тогда как в 2025-м их было шестеро.