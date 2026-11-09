Тигр устроил охоту в российском селе — первой добычей стала домашняя собака
Тигр утащил собаку из села Отрадное в Хабаровском крае
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Амурский тигр пробрался в село Отрадное Вяземского района Хабаровского края и утащил домашнюю собаку. После появления хищника в населённом пункте на место направили специалистов охотнадзора, которым предстоит решить, нужно ли отлавливать опасного гостя.
О происшествии сообщили в управлении охотничьего хозяйства правительства Хабаровского края. В ведомстве подтвердили появление дикого животного вблизи жилых домов. Сейчас сотрудники управления обследуют территорию и следят за перемещениями хищника. Если ситуация потребует вмешательства, животное попытаются отпугнуть либо отловить.
Несколькими днями ранее амурский тигр наведался в посёлок Солонцовый района имени Лазо, где также утащил собаку. Местные жители заметили зверя возле жилых домов и сняли его на видео. Первоначально районная администрация сообщала о двух пропавших собаках, однако краевое управление охотничьего хозяйства подтвердило только один случай.