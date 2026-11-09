Амурский тигр пробрался в село Отрадное Вяземского района Хабаровского края и утащил домашнюю собаку. После появления хищника в населённом пункте на место направили специалистов охотнадзора, которым предстоит решить, нужно ли отлавливать опасного гостя.

О происшествии сообщили в управлении охотничьего хозяйства правительства Хабаровского края. В ведомстве подтвердили появление дикого животного вблизи жилых домов. Сейчас сотрудники управления обследуют территорию и следят за перемещениями хищника. Если ситуация потребует вмешательства, животное попытаются отпугнуть либо отловить.