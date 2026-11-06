Амурского тигра, который накануне наведался в посёлок Солонцовый района имени Лазо, поймали в Хабаровском крае. Краснокнижного хищника удалось отловить 6 ноября, уже на следующий день после первого сообщения местных жителей.

В Хабаровском крае отловили тигра, заходившего в посёлок Солонцовый. Видео © КГБУ «Служба по охране животного мира и особо охраняемых природных территорий Хабаровского края»

Сигнал о появлении зверя поступил 5 ноября. Тигр разгуливал возле жилых домов и даже заглянул в один из дворов. Ранее Life.ru публиковал видео прогулки хищника по посёлку. По информации районной администрации, зверь также утащил двух собак, однако краевой охотнадзор подтвердил только один такой случай.

На поиски тигра отправились сотрудники управления охотничьего хозяйства правительства Хабаровского края и региональной Службы по охране животного мира и особо охраняемых природных территорий. Специалисты оперативно организовали отлов животного.

Теперь тигру предстоит ветеринарное обследование. После оценки его состояния Росприроднадзор решит, что делать с хищником дальше.

Техническую поддержку инспекторам оказал Центр «Амурский тигр», который участвует в разрешении конфликтных ситуаций между редкими хищниками и людьми.

Ранее Life.ru рассказывал о новых договорённостях России и Китая по защите амурских тигров. Страны намерены расширять природоохранное сотрудничество на приграничных территориях, уделяя особое внимание сохранению мест обитания редких животных. Соответствующие планы закрепили в совместном коммюнике по итогам октябрьской встречи глав правительств двух государств.