В России подсчитали снежных барсов

Минимальная учтённая численность снежных барсов в России достигла 94 особей. По данным ассоциации «Ирбис», это самый высокий показатель с начала регулярного мониторинга в ключевых местах обитания вида в 2016 году.

О постепенном росте популяции председатель попечительского совета ассоциации Али Узденов рассказал РИА «Новости» на открытии центра спасения снежного барса в Киргизии. По его словам, быстрее всего численность увеличивается в Тыве и Саяно-Шушенском заповеднике Красноярского края.

Узденов связал положительную динамику с многолетней природоохранной работой. В ассоциации среди приоритетов называют борьбу с браконьерством, научные исследования и сохранение кормовой базы хищника. Для наблюдения за ирбисами используют фотоловушки. Собранные сведения легли в основу каталога «Снежные барсы в России», куда вошли данные о животных, зафиксированных в Тыве, на Алтае, в Бурятии и Красноярском крае.

23 октября, в Международный день снежного барса, на побережье Иссык-Куля открылся совместный киргизско-татарстанский центр «Ак-Илбирс». Он предназначен для спасения, лечения и реабилитации редких животных. В церемонии участвовали глава правительства Киргизии Адылбек Касымалиев и руководитель Татарстана Рустам Минниханов.

Ранее Life.ru рассказывал, что на Южно-Чуйском хребте Алтая фотоловушки зафиксировали семь взрослых снежных барсов и четырёх котят. Животных различили по уникальному рисунку пятен на шкуре.