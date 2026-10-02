Снимал ПВО и следил за военными колоннами: ФСБ задержала россиянина в Крыму

ФСБ задержала в Джанкойском районе Крыма 34-летнего россиянина по подозрению в государственной измене. По данным ведомства, мужчина передавал СБУ сведения о российских военных объектах, работе подразделений ПВО и маршрутах движения техники.

Как утверждают в ЦОС ФСБ, задержанный самостоятельно связался через Telegram с сотрудником украинской спецслужбы. После этого он начал выполнять задания куратора.

По версии ведомства, мужчина фотографировал и снимал на видео работу подразделений противовоздушной обороны, передавал координаты и маршруты движения колонн военной техники, а также сведения о расположении объектов Вооружённых сил России на полуострове.

Во время задержания у подозреваемого изъяли аппаратуру для видеонаблюдения, средства связи и маскировочный реквизит. В ФСБ заявили, что в устройствах обнаружена переписка с куратором украинских спецслужб.

Накануне Life.ru сообщал, что жителя Симферополя приговорили к 18 годам колонии за передачу СБУ данных о российских военных. По данным прокуратуры, мужчина снимал военный госпиталь и одну из воинских частей.

В сентябре ФСБ также задержала жителя Керчи, которого подозревают в передаче СБУ фотографий военных кораблей и средств ПВО. По версии спецслужбы, собранные сведения могли использоваться для нанесения ударов.