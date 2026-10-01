Жителя Симферополя осудили на 18 лет за передачу СБУ данных о военных

Жителя Симферополя приговорили к 18 годам колонии строгого режима за государственную измену. Мужчина снимал российские военные объекты и передавал информацию Службе безопасности Украины, сообщила прокуратура Республики Крым.

По данным ведомства, 37-летний крымчанин в марте 2023 года по собственной инициативе собирал сведения о местах дислокации российских военнослужащих. Для этого он проводил видеосъёмку объектов, после чего отправлял полученные материалы через мессенджер в публичный канал, используемый СБУ.

В УФСБ России по Республике Крым и Севастополю уточнили, что мужчина снимал военный госпиталь и одну из воинских частей. Действия крымчанина квалифицировали по статье 275 УК РФ о государственной измене. Дело рассматривалось в закрытом режиме, поскольку в его материалах содержались сведения, составляющие государственную тайну.

Суд назначил мужчине 18 лет колонии строгого режима. После отбытия основного срока его свободу дополнительно ограничат на один год и десять месяцев.

В сентябре другого жителя Крыма приговорили к 18 годам колонии за передачу украинской стороне координат объектов Погрануправления ФСБ. По данным силовиков, житель Фороса самостоятельно связался с сотрудником Госпогранслужбы Украины и через мессенджер отправлял ему сведения о расположении объектов.