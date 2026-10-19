Снимала объекты ПВО для ударов ВСУ: ФСБ задержала в Крыму 63-летнюю пособницу украинской разведки

Сотрудники Федеральной службы безопасности пресекли разведывательную деятельность гражданки РФ 1963 года рождения, сотрудничавшей с украинскими спецслужбами. Задержание по подозрению в государственной измене прошло на территории Республики Крым, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

Установлено, что жительница поселка городского типа Черноморское по собственной инициативе вышла на контакт с представителем Главного управления разведки Министерства обороны Украины (ГУР МОУ). Выполняя инструкции куратора, женщина вела скрытую фото- и видеосъемку позиций комплексов противовоздушной обороны, дислоцированных в регионе, после чего пересылала собранные материалы иностранной разведке.

Как подчеркнули в ведомстве, переданные сведения противник планировал использовать для координации ракетно-артиллерийских ударов со стороны ВСУ по территории полуострова. В отношении задержанной проводятся следственные действия в рамках уголовного дела о государственной измене.

Ранее Life.ru сообщал о задержании в Волгограде 50-летнего мужчины по подозрению в публичном оправдании терроризма. По версии ФСБ, фигурант придерживался неонацистских взглядов и публиковал в мессенджере комментарии в поддержку массовых убийств, совершённых террористами в Норвегии и Новой Зеландии. Тогда подозреваемому избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде.