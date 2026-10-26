Снимок чистый, а боль осталась: Невролог объяснила, почему так бывает и что делать

Зажившая травма не всегда означает, что боль исчезнет: нервная система может продолжать воспринимать обычные ощущения как угрозу, а страх движения и снижение физической активности способны поддерживать неприятные симптомы. Об этом Life.ru рассказала врач-невролог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Валентина Романюк.

Один из самых тревожных моментов для пациента — когда обследование уже показывает, что серьёзного повреждения нет, а боль продолжает существовать. Возникает ощущение, будто врач говорит: «Вы здоровы», хотя человек совершенно отчётливо чувствует обратное. Боль реальна даже тогда, когда на снимке мы не видим повреждения, которое полностью объясняло бы её интенсивность. Болевую систему нельзя свести к одному месту травмы: в её формировании участвуют периферические нервы, спинной мозг, головной мозг, сон, стресс и эмоциональное состояние. Валентина Романюк Врач-невролог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга)

Невролог подчеркнула, что острая боль обычно выполняет полезную функцию. Она сообщает организму о повреждении и заставляет человека ограничить движение, обратиться за помощью или убрать руку от горячего предмета. Но после заживления тканей система может какое-то время продолжать работать в измененном режиме. Особенно хорошо это видно при хронической боли.

Согласно клиническим рекомендациям NICE, хронической считается боль, которая сохраняется или повторяется более трёх месяцев. При этом она может быть связана с сохраняющимся заболеванием или существовать как хроническая первичная боль, когда явной причины, полностью объясняющей её выраженность, не удается обнаружить.

«Это не означает, что человек придумал боль или что она «только в голове». Это означает, что механизм поддержания симптома стал сложнее, чем первоначальная травма. Представим человека, который повредил спину. В первые недели боль заставляет его двигаться осторожно. Потом ткани восстанавливаются, но человек продолжает бояться любого движения. Он меньше ходит, мышцы становятся слабее, сон ухудшается, тревога растёт. Любое ощущение в спине начинает восприниматься как сигнал новой травмы. Так формируется замкнутый круг», — отметила эксперт.

Боль вызывает страх движения. Страх приводит к ограничению активности. Ограничение активности снижает физическую форму. На этом фоне привычная нагрузка начинает переноситься хуже, и человек снова ощущает боль. Поэтому хроническая боль не всегда лечится по принципу «найдём еще более сильную таблетку». В некоторых ситуациях лечение включает постепенное возвращение к активности, работу со сном, психологическими факторами, реабилитацию и обучение человека тому, как безопасно двигаться. Это не означает, что пациенту предлагают «думать позитивно» вместо лечения.

Именно здесь возникает один из самых вредных мифов. Если боль не подтверждается снимком, значит, её нет. Это неверно. Современная медицина рассматривает боль как отдельное клиническое состояние, которое может сохраняться даже после первоначального повреждения. При этом отсутствие видимой причины не означает, что обследование больше никогда не понадобится. Если характер боли изменился, появились слабость, нарушение чувствительности, высокая температура, необъяснимая потеря веса, проблемы с контролем мочеиспускания или другие тревожные симптомы, требуется повторная медицинская оценка.

«Самостоятельно терпеть хроническую боль тоже не стоит. Человек постепенно перестраивает под неё всю жизнь: отказывается от поездок, спорта, встреч, меняет работу, хуже спит. В итоге проблема касается уже не только тела. Цель лечения хронической боли — не всегда добиться абсолютного нуля по шкале боли. Иногда важнее вернуть человеку сон, движение, работу и возможность заниматься обычными делами», — подчёркивает собеседница Life.ru.

Это особенно важно понимать тем, кто годами ищет на обследованиях «ту самую поломку», которая должна объяснить каждое ощущение. Иногда организм действительно требует нового исследования. Но иногда бесконечный поиск повреждения только усиливает тревогу. Боль — это не всегда точная карта повреждения. Она скорее система сигнализации, которая может работать слишком чувствительно даже после того, как первоначальная опасность исчезла. И если боль остаётся, задача врача — не доказать пациенту, что он здоров, а разобраться, почему нервная система продолжает подавать этот сигнал и как вернуть человеку нормальную жизнь.

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