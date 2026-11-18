Обвинения России в нарушении воздушного пространства Молдавии беспилотниками не подкреплены доказательствами. Об этом заявил российский посол в Кишинёве Олег Озеров после посещения молдавского МИД, где ему вручили очередную ноту протеста.

«Никто ещё ни разу не предоставил нам доказательства: первое, что это российские беспилотники, второе, что они целенаправленно появились над территорией Республики Молдова», — подчеркнул дипломат.

По словам Озерова, принадлежность дронов и причины их появления над республикой необходимо установить в ходе расследования. Он раскритиковал практику, при которой Кишинёв возлагает ответственность на Москву без представления соответствующих доказательств.

Посол также допустил, что беспилотники могли отклониться от маршрута под воздействием средств радиоэлектронной борьбы. Другой возможной причиной инцидента он назвал провокацию украинских спецслужб.

Поводом для дипломатического протеста стали события 17 ноября. По утверждению молдавских властей, семь беспилотников нарушили воздушное пространство страны, в том числе пролетели над Кишинёвом. В МИД республики возложили ответственность за произошедшее на Россию и потребовали прекратить подобные нарушения.