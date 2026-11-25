Многомиллионный штраф рэпера Алишера Моргенштерна* погасят за счёт средств на его специальном счёте в России. Как следует из материалов, изученных «Известиями», взысканием займутся судебные приставы.

Сейчас на банковском счёте музыканта находится 15,6 миллиона рублей. Из этой суммы предстоит списать 8,2 миллиона рублей в качестве наказания по уголовному делу об уклонении от исполнения обязанностей иностранного агента.

Дело поступило в суд в начале марта. Первоначально исполнителю назначили штраф в размере семи миллионов рублей, однако после рассмотрения апелляции сумму увеличили. Поводом для уголовного преследования стали публикации артиста в социальных сетях без обязательной маркировки.

Напомним, 12 ноября защита Моргенштерна* попросила суд заменить денежное взыскание другим видом наказания, не связанным с лишением свободы. Исполнительное производство в отношении музыканта возбудили ещё 1 сентября, а ранее под арест попало его имущество.

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