«Со всеми вытекающими»: Жданова оценила возможный ввод западных войск на Украину

Россия будет рассматривать размещение западного военного контингента на Украине как появление войск НАТО у своих границ. Об этом заявила руководитель российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова. Дипломат изложила позицию Москвы на заседании Форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности.

«Мы негативно относимся к идее размещения западного военного контингента на территории соседней страны и будем оценивать это как появление войск НАТО у наших границ со всеми вытекающими последствиями», — сказала Жданова.

Отдельно она высказалась о курсе европейских правительств. По оценке дипломата, они готовят оборонную промышленность, государственный аппарат, экономику и гражданскую инфраструктуру к агрессивным действиям против России.

Ранее Лавров напомнил слова Путина о возможном конфликте с Европой. Так, в декабре 2025 года глава государства заявил, что Россия не намерена воевать с Западом, но готова к такому развитию событий, если европейские страны сами начнут войну. Президент тогда предупредил, что в этом случае ситуация может измениться настолько быстро, что Москве «не с кем будет договариваться».