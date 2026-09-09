Со взрывчаткой, но «случайно»: Финляндия закрыла дела о четырёх украинских дронах

Финские власти завершили расследование падения четырёх украинских военных беспилотников, обнаруженных на территории страны весной. Все аппараты несли взрывчатку, однако оснований для дальнейшего уголовного преследования следователи не нашли. Об этом сообщили Центральная уголовная полиция Финляндии и Погранслужба.

БПЛА обнаружили в Коуволе, Луумяки, Париккале и Иитти. По выводам финской полиции и погранслужбы, аппараты не направлялись в Финляндию намеренно, а отклонились от заданного маршрута.

Причиной произошедшего власти назвали сильные помехи спутниковой навигации GNSS в восточной части Финского залива в сочетании с погодными условиями. При этом расследование подтвердило украинское происхождение всех четырёх военных дронов.

Финская сторона отдельно подчеркнула, что прекращение уголовных дел не означает отсутствия нарушения воздушного пространства страны. Следователи лишь не нашли доказательств умышленного направления аппаратов в Финляндию и оснований для привлечения кого-либо к уголовной ответственности.

Ранее Life.ru писал, что финские власти признали украинское происхождение обнаруженных в стране беспилотников. В мае погранслужба также установила, что другие замеченные аппараты двигались с Украины в направлении России, а Хельсинки потребовал от Киева не допускать подобных залётов.