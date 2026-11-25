Россияне стали заметно чаще пересматривать экранизации произведений русской классики. За два месяца количество просмотров таких фильмов и сериалов увеличилось на 34%. Самой востребованной картиной оказалась советская версия «Собачьего сердца» Владимира Бортко. Об этом сообщает Афиша Daily со ссылкой на данные онлайн-кинотеатра Kion.

Рейтинг возглавила экранизация повести Михаила Булгакова, вышедшая в 1988 году. Вторую строчку занял сериал «Мастер и Маргарита» 2005 года, также снятый по произведению Булгакова. На третьем месте оказались «Денискины рассказы» по книгам Виктора Драгунского.

В пятёрку лидеров также попали «Семейное счастье» по роману Льва Толстого и «Вечера на хуторе близ Диканьки» по повести Николая Гоголя.

В Kion отметили, что вместе с интересом к классическим произведениям выросла популярность сразу нескольких киножанров. Чаще стали смотреть музыкальные экранизации — количество просмотров увеличилось на 22%, приключенческие картины — на 20%. Фэнтези прибавило 15%, а мелодрамы — 14%.

Особенно заметен спрос на фэнтези по мотивам русской литературы: такие фильмы и сериалы смотрели почти в пять раз чаще, чем драмы. Среди актёров отечественных экранизаций зрители чаще всего выбирали картины с участием Евгения Евстигнеева, Владимира Толоконникова, Романа Карцева, Нины Руслановой и Бориса Плотникова.

Зарубежную классику россияне тоже предпочитают смотреть в определённых жанрах. Здесь лидирует фэнтези: его выбирают более чем вдвое чаще триллеров, в пять раз чаще детективов и в семь раз чаще драм. В числе популярных направлений также оказалась семейная анимация.

Самой востребованной зарубежной экранизацией стал мультфильм «Питер Пэн». Следом расположился сериал «Загадочные убийства Агаты Кристи», а третье место заняла картина «Унесённые ветром». В пятёрку также вошли «Разрисованная вуаль» и «Дориан Грей».

Среди актёров зарубежных экранизаций лидерами по просмотрам стали Джереми Самптер, Самюэль Лабарт, Вивьен Ли, Наоми Уоттс и Бен Барнс.