Собачьи свахи в России стали брать до 20 тысяч рублей за час работы

Собачьи свахи в России зарабатывают до 20 тысяч рублей за час работы. Такие специалисты помогают владельцам подобрать пару для питомца и сопровождают процесс вязки. По данным Telegram-канала Mash Money, опытные свахи с хорошими отзывами берут за свои услуги от пяти тысяч рублей.

За помощью обращаются владельцы обеих собак, поэтому оплату специалист получает и от хозяина кобеля, и от владельца суки. При этом гарантировать беременность берутся далеко не все. Иногда хозяева платят за услугу, но желаемого результата не получают.

Набор услуг зависит от стоимости. За более высокую цену свахи не только подбирают подходящего партнёра, но и следят за беременностью и помогают принять роды. Полное сопровождение обходится более чем в 100 тысяч рублей.

Особенно дорого стоят услуги при вязке крупных и непослушных собак. В таких случаях специалисту приходится не только искать подходящего партнёра, но и помогать животным привыкнуть друг к другу. Иногда для этого требуется физически перемещать собак, чтобы вязка состоялась.

С маленькими породами работать проще, а крупные собаки весом около 60 килограммов создают гораздо больше сложностей. При этом владельцы таких питомцев готовы хорошо платить за помощь.

Ранее выяснилось, что в Москве мастера по лепке пельменей зарабатывают до 180 тысяч рублей в месяц. От таких специалистов требуют полного знания процесса, от приготовления фарша и лепки изделий до варки, соблюдения технологических карт и контроля качества продукции.