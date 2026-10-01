«Собака лает, а караван идёт»: В Госдуме ответили на выпад президента Австрии о России

России не следует всерьёз воспринимать заявление президента Австрии Александера Ван дер Беллена, назвавшего её «карликом, который ведёт себя как гигант». Такое мнение в беседе с НСН высказал депутат Госдумы Андрей Климов.

Парламентарий предложил отнестись к словам австрийского лидера с юмором и напомнил о разнице в масштабах двух государств. По его оценке, за последние 25 лет среди европейских политиков произошла профессиональная деградация, сопровождающаяся чрезмерным самомнением.

«Либо он откровенный лжец, либо клинический идиот, либо под воздействием каких-то чар. А вступать с ним в спор по этому поводу — унизительно для нас самих», — сказал Климов. Свою позицию он резюмировал фразой: «Собака лает, а караван идёт».

Напомним, высказывание Александера Ван дер Беллена прозвучало ещё 14 сентября во время дискуссии Invested in Europe в венском Хофбурге. Тогда австрийский политик назвал Россию «карликом, который ведёт себя как гигант». На эти слова отреагировал постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов. Дипломат предложил Ван дер Беллену в таком случае задуматься и о том, какую характеристику тот дал бы собственной стране.