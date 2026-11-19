Зимой окно для собаки может заменить привычные прогулки и стать главным источником впечатлений. Однако иногда за таким поведением скрывается тревога или возрастные изменения. Об этом РИАМО рассказал президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.

С наступлением холодов прогулки нередко становятся короче, а окружающих запахов и новых впечатлений питомцы получают меньше. Поэтому наблюдение за прохожими, птицами и другими животными за окном помогает собакам следить за происходящим на улице. К тому же подоконник часто оказывается одним из самых тёплых и солнечных мест в квартире.

Для некоторых пород интерес к окну объясняется природными инстинктами. Охотничьи собаки могут высматривать потенциальную добычу, а животные с выраженными сторожевыми качествами — контролировать территорию.

Однако важно отличать обычное любопытство от тревожного поведения. Если питомец постоянно лает, портит вещи, беспокоится или выглядит подавленным, причиной может быть стресс. Например, собака может ждать возвращения хозяина, если её стали чаще оставлять одну.

Особого внимания требуют пожилые животные. Продолжительное неподвижное наблюдение за окном иногда сопровождает когнитивные нарушения, связанные с возрастом. При внезапном изменении привычек или появлении других тревожных симптомов Голубев рекомендует обратиться к ветеринару.

Запрещать собаке смотреть на улицу не нужно, если это занятие не вызывает проблем. Вместо этого кинолог советует разнообразить досуг питомца: предлагать игрушки, устраивать поиск лакомств, использовать нюхательные коврики и по возможности чаще гулять.

При этом необходимо позаботиться о безопасности. Собаку не следует оставлять без присмотра на открытом балконе или рядом с ненадёжной москитной сеткой: увлёкшись происходящим на улице, животное может потерять равновесие и упасть.