Учёные записали электроэнцефалограмму трёх собак, пока те смотрели на изображения хозяев с радостным или сердитым выражением лица и слушали записи их голосов. В одних случаях эмоции совпадали, в других — противоречили друг другу. О результатах эксперимента пишет The Daily Mail.

Когда сигналы расходились, исследователи заметили более выраженные поздние изменения электрической активности мозга. Разница проявлялась примерно через 250–500 миллисекунд после начала голосовой записи. Работа опубликована в журнале Scientific Reports 22 августа 2026 года. Авторы предполагают, что реакция может быть связана с усилением внимания, обработкой несовпадающих сигналов или нарушением ожиданий.

Как выяснилось, противоречивые эмоции хозяина «перегружают» мозг собаки, которая перестаёт понимать, в каком же состоянии находится человек. Животные всегда улавливают даже мельчайшие изменения на лице. Однако если хозяин улыбается, но при это ворчит — это может вогнать питомца в ступор.

Учёные советуют всегда одновременно демонстрировать какую-то одну эмоцию в мимике, жестах и в речи. Это поможет собаке легче распознать, что от неё хотят. В противном случае страдает психика животного, которое может стать более нервным, восприимчивым и даже агрессивным.