Дог или доберман может замёрзнуть на прогулке даже при внушительных размерах. Короткая шерсть без густого подшёрстка плохо удерживает тепло, поэтому в мороз таким собакам пригодится комбинезон. А миниатюрные тойтерьеры и йоркширские терьеры порой начинают дрожать, даже когда на улице ещё плюс, пишет URA.ru.

По данным издания, боксёрам и гладкошёрстным таксам в сильный мороз лучше сократить прогулку. Понять, когда пора домой, можно по поведению собаки. Если она дрожит, поджимает лапы и пытается укрыться за хозяином, стоит вернуться в тепло. Если питомец стал вялым, пошатывается или медленно дышит, его нужно срочно показать ветеринару.

Хаски, лайкам и кавказским овчаркам на обычной зимней прогулке комбинезон, как правило, не нужен. От холода их защищает плотный подшёрсток. Зато на городских тротуарах даже этим собакам могут пригодиться ботинки: подушечки лап уязвимы для острых льдинок и дорожных реагентов. Дома лапы стоит промыть тёплой водой и вытереть насухо.

Зимний рацион должен зависеть от того, как собака проводит день. Питомцу, который много двигается на холоде, может понадобиться больше корма, так как часть энергии уходит на поддержание температуры тела. Если же собака живёт в квартире и зимой гуляет меньше, увеличивать порцию только из-за морозов не стоит.