Собака ударила хозяина в пах и случайно помогла ему узнать, что он умирает от рака почки

Житель Англии Роб Хоулистон несколько месяцев считал боль в спине последствием занятий регби, а затем узнал, что у него рак почки. Его историю рассказала газета Daily Mail.

41-летний мужчина играл в регби 33 года, поэтому сначала не придал боли значения. Позже его стало тошнить после еды, пропал аппетит, а за три месяца он похудел примерно на 22 килограмма без всяких изнурительных диет. К врачу Хоулистон попал после того, как собака случайно ударила его в пах. При обследовании врачи заметили увеличенную вену возле яичка и назначили дополнительные исследования, которые выявили почечно-клеточный рак.

По словам мужчины, врачи объяснили тошноту и потерю аппетита давлением опухоли на желудок. В июле ему удалили поражённую почку вместе с опухолью. Хоулистон рассказал, что ему сообщили о среднем сроке выживаемости около четырёх лет. Он рассчитывает начать иммунотерапию и надеется, что лечение поможет ему прожить дольше.

Британские врачи предупредили, что порой самый простые симптомы могут говорить об очень опасных болезнях, а в указанном случае банальная боль в спине и истощение стали признаком рака. Прогноз неутешительный: предварительно, жить мужчинен осталось около четырёх лет.

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