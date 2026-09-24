В Приморье врачи удалили женщине опухоль, росшую на лице девять лет

Врачи во Владивостоке удалили 58-летней пациентке гигантскую опухоль околоушной слюнной железы, которая росла на протяжении девяти лет. Несмотря на сложность операции, хирургам удалось сохранить все ветви лицевого нерва и мимику женщины.

Доброкачественное образование постепенно увеличивалось и к моменту обращения достигло внушительных размеров. Главную опасность представляло его расположение: опухоль находилась в непосредственной близости от лицевого нерва, повреждение которого могло привести к парезу или параличу мимических мышц.

Операция в отделении челюстно-лицевой хирургии Краевой клинической больницы № 2 продолжалась несколько часов. Медикам предстояло полностью удалить опухоль вместе с капсулой и одновременно сохранить проходящие рядом нервные ветви, сообщили в учреждении.

Для этого специалисты использовали интраоперационный нейромониторинг. Датчики позволяли контролировать работу лицевого нерва во время вмешательства и предупреждали хирургов при приближении инструментов к нему. Операционное поле дополнительно рассматривали через оптический микроскоп.

В результате новообразование удалось удалить полностью. По данным медиков, ни одна ветвь лицевого нерва не пострадала, движения мышц лица у пациентки сохранились. Спустя несколько дней женщину выписали домой для дальнейшего амбулаторного наблюдения.

Ранее Life.ru рассказывал о похожем случае в Татарстане, где хирурги удалили 51-летней женщине опухоль размером с человеческую голову. До операции врачи опасались, что образование может оказаться злокачественным. Новообразование удалось полностью удалить, после чего пациентку оставили под наблюдением специалистов.