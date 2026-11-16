Россиянка рискует лишиться более 150 тысяч рублей после того, как Turkish Airlines неожиданно аннулировала бронирование места для её собаки. Девушка утверждает, что перевозчик отменил ранее согласованную услугу без какого-либо предупреждения, поставив под угрозу всю поездку. Об этом сообщает SHOT ПРОВЕРКА.

Анна собиралась отправиться из Бразилии во Вьетнам с пересадкой в Стамбуле вместе с немецким шпицем Хлоей. Прежде чем приобретать авиабилет, она связалась с представителями компании и получила согласие на транспортировку питомца в пассажирском салоне. Сотрудник заверил, что внести плату можно непосредственно перед вылетом. После этого путешественница потратила почти 100 тысяч рублей на билет, а подтверждение брони для четвероногой спутницы получила по электронной почте.

Проблемы возникли спустя две недели, когда Анна попыталась рассчитаться за услугу. Выяснилось, что разрешение на перевозку животного уже отменено. По словам девушки, в Turkish Airlines объяснили произошедшее тем, что другие клиенты раньше оплатили места для своих питомцев. При этом уведомление об аннулировании россиянке не направили, а свободных мест для собак на нужных рейсах больше не оказалось.

С учётом расходов на гостиницы и перелёт сумма возможных потерь превысила 150 тысяч рублей. Многочисленные обращения в авиакомпанию пока не помогли разрешить ситуацию. Как утверждает Анна, сотрудники лишь обещают ускорить проверку её претензии.