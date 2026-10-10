Украинские власти заманивают иностранных граждан в ряды ВСУ через социальные сети и мессенджеры, обещая привлекательные условия, но скрывая реальные обстоятельства предстоящей службы. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в документальном фильме «Наёмники. Разочарование», показанном в программе ИА «Вести».

По словам дипломата, потенциальным кандидатам предлагают различные преимущества, однако не раскрывают, куда именно их впоследствии отправят. Вербовщики активно используют интернет-площадки для поиска желающих присоединиться к украинским формированиям. Захарова сравнила подобный набор с пылесосом, который собирает людей с помощью заманчивых предложений.

Представитель внешнеполитического ведомства подчеркнула, что считает такую практику обманом иностранцев. Новобранцы, по её утверждению, не получают полной информации о том, в каких условиях им предстоит оказаться. При этом украинская сторона продолжает привлекать новых участников боевых действий через доступные цифровые каналы.

Захарова также напомнила, что проблема иностранного наёмничества на Украине возникла задолго до нынешнего конфликта. Первые признаки подобной практики она связала с событиями «оранжевой революции». По словам дипломата, тогда среди участников уличных выступлений находились специально подготовленные и завербованные люди.

В дальнейшем, как утверждает представитель МИД, масштабы такой деятельности значительно увеличились. Особенно заметным это стало во время событий 2013–2014 годов, когда речь шла уже не о единичных случаях или нескольких десятках участников. Захарова заявила, что подготовка велась в специальных лагерях за пределами Украины.

Среди стран, на территории которых, по её словам, проходило обучение, дипломат особо выделила Польшу и прибалтийские государства. Там будущих участников протестов якобы тренировали для ведения уличных боёв. Таким образом, Захарова связала нынешние методы привлечения иностранцев в ВСУ с практиками, которые, по её утверждению, применялись ещё во время прежних политических кризисов на Украине.

Ранее Life.ru сообщал, что Киев пытается обманом привлекать иностранных наёмников на фоне проблем с мобилизацией. Посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник рассказал о попытках украинских властей увеличить численность зарубежных добровольцев с помощью новых схем рекрутинга. По его словам, желающим предлагают привлекательные условия, однако реальное положение дел оказывается значительно сложнее. Дипломат отметил, что результаты набора не соответствуют ожиданиям Киева.