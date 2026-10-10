Захарова заявила о реинкарнации нацизма после победы Гитлера Муссолини в Перу

Официальный представитель МИД России Мария Захарова предупредила об угрозе реинкарнации нацистской идеологии после сообщений о победе на выборах мэра перуанского Керопалька кандидата по имени Гитлер Муссолини Симеон Флорес.

По словам дипломата, появление подобных имён может быть связано с недостатками системы образования и отсутствием общественного осуждения нацизма. Захарова считает, что это лишь часть более широкой проблемы.

«Разными способами, как сейчас принято говорить, гибридными — от клипов и песенок до пантеонов и имён — дело ведут к реинкарнации человеконенавистнической идеологии», — написала она в Telegram.

Захарова также напомнила о похожем случае в Намибии. Там Адольф Гитлер Уунона стал членом совета избирательного округа Омпунджа. После разразившегося скандала он отказался от имени «Гитлер» в документах и заявил, что не имеет отношения к нацистской идеологии.

Уунона объяснил выбор имени тем, что его родители не знали исторического контекста, когда давали имя ребёнку. Захарова задалась вопросом, как жители Керопальки отреагируют, узнав о преступлениях нацистской Германии и расовой идеологии Третьего рейха.

Она подчеркнула, что славяне и другие народы, которых нацисты относили к «неарийцам», рассматривались ими как расово неполноценные.

Напомним, Гитлер Муссолини Симеон Флорес победил на выборах мэра перуанской Керопальки. «За» проголосовали 299 избирателей. Его соперники получили 204 и 187 голосов соответственно.