Ситуация с бензином
Новая Госдума
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 10 октября, 13:39

Захарова заявила о реинкарнации нацизма после победы Гитлера Муссолини в Перу

Мария Захарова. Обложка © Life.ru

Мария Захарова. Обложка © Life.ru

Официальный представитель МИД России Мария Захарова предупредила об угрозе реинкарнации нацистской идеологии после сообщений о победе на выборах мэра перуанского Керопалька кандидата по имени Гитлер Муссолини Симеон Флорес.

По словам дипломата, появление подобных имён может быть связано с недостатками системы образования и отсутствием общественного осуждения нацизма. Захарова считает, что это лишь часть более широкой проблемы.

«Разными способами, как сейчас принято говорить, гибридными — от клипов и песенок до пантеонов и имён — дело ведут к реинкарнации человеконенавистнической идеологии», — написала она в Telegram.

Захарова также напомнила о похожем случае в Намибии. Там Адольф Гитлер Уунона стал членом совета избирательного округа Омпунджа. После разразившегося скандала он отказался от имени «Гитлер» в документах и заявил, что не имеет отношения к нацистской идеологии.

Уунона объяснил выбор имени тем, что его родители не знали исторического контекста, когда давали имя ребёнку. Захарова задалась вопросом, как жители Керопальки отреагируют, узнав о преступлениях нацистской Германии и расовой идеологии Третьего рейха.

Она подчеркнула, что славяне и другие народы, которых нацисты относили к «неарийцам», рассматривались ими как расово неполноценные.

Имя как у двух диктаторов: В Перу объяснили, почему мэра зовут Гитлер Муссолини
Имя как у двух диктаторов: В Перу объяснили, почему мэра зовут Гитлер Муссолини

Напомним, Гитлер Муссолини Симеон Флорес победил на выборах мэра перуанской Керопальки. «За» проголосовали 299 избирателей. Его соперники получили 204 и 187 голосов соответственно.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Матвей Константинов
  • Новости
  • МИД РФ
  • Мария Захарова
  • перу
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar