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Регион
Опубликовано 13 октября, 11:05

Собянин 13 октября сообщил об уничтожении ещё пяти БПЛА, летевших на Москву

Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Силы ПВО Минобороны уничтожили пять беспилотников, летевших в сторону Москвы. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин утром 13 октября.

«ПВО Минобороны сбили пять беспилотников, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — говорится в сообщении от 10:57.

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Атаки на Московский регион продолжаются с вечера 12 октября. Ранее Собянин сообщил, что с 20:30 12 октября до 07:00 13 октября в сторону региона летели 417 беспилотников. Большую часть из них нейтрализовали на дальних рубежах, ещё 65 БПЛА были уничтожены на подлёте к Москве. Позднее число сбитых у столицы дронов выросло до 70.

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