Собянин назвал поддержку «Единой России» гарантией продолжения курса Путина

Мэр Москвы Сергей Собянин призвал жителей столицы принять участие в предстоящих выборах депутатов Госдумы и отдать голоса за «Единую Россию». Обращение градоначальник опубликовал в своём блоге.

Голосование пройдёт в течение трёх дней — с 18 по 20 сентября. Собянин подчеркнул, что от состава нижней палаты парламента зависят законы, государственный бюджет и решения по кандидатурам председателя правительства и ключевых министров.

«Голосуя за кандидатов в депутаты, мы не просто выбираем симпатичных нам людей. Мы принимаем решение, по каким правилам нам предстоит жить в ближайшие годы», — написал мэр.

По словам Собянина, голос москвичей традиционно имеет большой вес, однако для этого жители столицы должны принять участие в выборах, а не уклоняться от принятия решения.

Градоначальник также связал поддержку «Единой России» с продолжением курса президента Владимира Путина. По его мнению, сохранение парламентского большинства партии важно в том числе для реализации планов развития Москвы и повышения качества жизни горожан.

«Поэтому я прошу Вас принять участие в выборах 18–20 сентября и отдать свои голоса за партию «Единая Россия» и её кандидатов в одномандатных округах», — обратился Собянин к москвичам.

Выборы депутатов Государственной думы IX созыва пройдут 18, 19 и 20 сентября. Всего предстоит избрать 450 депутатов: половину по одномандатным округам, ещё 225 — по федеральному избирательному округу.

Ранее президент России Владимир Путин назвал лидеров списка «Единой России» в Госдуму примером ответственного подхода к своей работе. На встрече с ними глава государства заявил, что потенциальные члены нижней палаты парламента доказали способность эффективно решать возложенные на них задачи.