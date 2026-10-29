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Регион
Опубликовано 29 октября, 12:22

Собянин объявил о бесплатной парковке в Москве 4 ноября

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

В Москве 4 ноября отменят плату за парковку на всех городских улицах. В День народного единства автомобилисты смогут оставлять машины бесплатно даже в самых дорогих парковочных зонах. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в мессенджере Max.

Праздничный режим распространяется в том числе на участки, где обычно действуют тарифы 380, 450 и 600 рублей в час. Платить не придётся и на улицах с динамическим ценообразованием, где стоимость стоянки зависит от загруженности парковочных мест.

Однако одно исключение всё же сохранится. Парковки со шлагбаумами продолжат работать в обычном режиме. За оставленный на них автомобиль потребуется заплатить по действующему тарифу.

Бесплатная парковка в государственные праздники предусмотрена утверждённым городом календарём на 2026 год. Согласно данным московского Дептранса, в общей сложности автомобилистам предоставят 71 день бесплатной стоянки, причём в 21 праздничный день ограничения по дорогим тарифным зонам снимаются полностью.

При этом отмена платы за стоянку не освобождает водителей от соблюдения правил дорожного движения. Оставлять автомобили по-прежнему разрешается только в предназначенных для этого местах.

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Ранее Life.ru рассказывал о расписании ноябрьских выходных. В 2026 году День народного единства приходится на среду, поэтому при стандартной пятидневке 4 ноября будет выходным, а 5 и 6 ноября — рабочими днями, причём накануне праздника, 3 ноября, рабочий день сокращается на час.

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Анастасия Никонорова
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