По словам градоначальника, на местах падения обломков уже работают специалисты экстренных служб. Они обследуют территории и выясняют возможные последствия атаки.

Ранее Life.ru сообщал об атаке украинского беспилотника на село Воробжа в Суджанском районе Курской области. По словам губернатора Александра Хинштейна, в результате удара FPV-дрона 31-летний местный житель получил осколочное ранение левой ноги. Мужчине оказали первую помощь и организовали его доставку в Курск для дальнейшего лечения, также при атаке был повреждён автомобиль.