Собянин сообщил об уничтожении 11 беспилотников на подлёте к Москве
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
Российские средства противовоздушной обороны уничтожили 11 беспилотников, направлявшихся в сторону Москвы. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
По словам градоначальника, на местах падения обломков уже работают специалисты экстренных служб. Они обследуют территории и выясняют возможные последствия атаки.
Ранее Life.ru сообщал об атаке украинского беспилотника на село Воробжа в Суджанском районе Курской области. По словам губернатора Александра Хинштейна, в результате удара FPV-дрона 31-летний местный житель получил осколочное ранение левой ноги. Мужчине оказали первую помощь и организовали его доставку в Курск для дальнейшего лечения, также при атаке был повреждён автомобиль.