Собянин сообщил об уничтожении 15 беспилотников на подлёте к Москве

Российские силы противовоздушной обороны отражают очередную атаку украинских беспилотников на Москву. Военные обнаружили и уничтожили 15 дронов, которые направлялись в сторону столицы. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Системой ПВО Минобороны уничтожены 15 беспилотников, летевших на Москву», — написал мэр.

На участках, куда упали обломки сбитых аппаратов, уже работают сотрудники экстренных служб.

Предыдущей ночью российские военные также отражали массированную атаку украинских беспилотников на столицу. С вечера 15 октября до утра 16 октября средства ПВО уничтожили 94 дрона, которые летели в направлении Москвы.