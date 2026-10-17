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Опубликовано 17 октября, 00:51

Собянин сообщил об уничтожении 15 беспилотников на подлёте к Москве

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Российские силы противовоздушной обороны отражают очередную атаку украинских беспилотников на Москву. Военные обнаружили и уничтожили 15 дронов, которые направлялись в сторону столицы. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Системой ПВО Минобороны уничтожены 15 беспилотников, летевших на Москву», — написал мэр.

На участках, куда упали обломки сбитых аппаратов, уже работают сотрудники экстренных служб.

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Предыдущей ночью российские военные также отражали массированную атаку украинских беспилотников на столицу. С вечера 15 октября до утра 16 октября средства ПВО уничтожили 94 дрона, которые летели в направлении Москвы.

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Лия Мурадьян
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