Собянин сообщил об уничтожении 15 беспилотников на подлёте к Москве
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Российские силы противовоздушной обороны отражают очередную атаку украинских беспилотников на Москву. Военные обнаружили и уничтожили 15 дронов, которые направлялись в сторону столицы. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
«Системой ПВО Минобороны уничтожены 15 беспилотников, летевших на Москву», — написал мэр.
На участках, куда упали обломки сбитых аппаратов, уже работают сотрудники экстренных служб.
Предыдущей ночью российские военные также отражали массированную атаку украинских беспилотников на столицу. С вечера 15 октября до утра 16 октября средства ПВО уничтожили 94 дрона, которые летели в направлении Москвы.
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