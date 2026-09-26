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Опубликовано 26 сентября, 05:17

Собянин сообщил об уничтожении ещё 9 летевших на Москву БПЛА ВСУ

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Sergey Cherviakov

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Sergey Cherviakov

Силы противовоздушной обороны уничтожили ещё девять беспилотников, летевших в сторону Москвы. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в мессенджере MAX.

«Уничтожены ещё девять беспилотников, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — написал градоначальник.

Информации о возможных пострадавших или повреждениях в новом сообщении мэра не приводится.

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Ранее Life.ru сообщал об уничтожении 11 БПЛА, летевших на Москву. Тогда Собянин также сообщил, что на местах падения обломков работают специалисты экстренных служб.

Больше новостей о ЧП и работе экстренных служб — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

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Милена Скрипальщикова
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