Собянин сообщил об уничтожении ещё 9 летевших на Москву БПЛА ВСУ

Силы противовоздушной обороны уничтожили ещё девять беспилотников, летевших в сторону Москвы. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в мессенджере MAX.

«Уничтожены ещё девять беспилотников, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — написал градоначальник.

Информации о возможных пострадавших или повреждениях в новом сообщении мэра не приводится.

Ранее Life.ru сообщал об уничтожении 11 БПЛА, летевших на Москву. Тогда Собянин также сообщил, что на местах падения обломков работают специалисты экстренных служб.