Собянин сообщил об уничтожении ещё 9 летевших на Москву БПЛА ВСУ
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Силы противовоздушной обороны уничтожили ещё девять беспилотников, летевших в сторону Москвы. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в мессенджере MAX.
«Уничтожены ещё девять беспилотников, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — написал градоначальник.
Информации о возможных пострадавших или повреждениях в новом сообщении мэра не приводится.
Ранее Life.ru сообщал об уничтожении 11 БПЛА, летевших на Москву. Тогда Собянин также сообщил, что на местах падения обломков работают специалисты экстренных служб.
Больше новостей о ЧП и работе экстренных служб — в разделе «Происшествия» на Life.ru.