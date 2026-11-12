Силы противовоздушной обороны уничтожили пять беспилотников, направлявшихся к Москве. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своём канале в мессенджере MAX.

За день над Россией и Азовским морем сбили 76 украинских БПЛА

За день над Россией и Азовским морем сбили 76 украинских БПЛА

Ранее Life.ru сообщал о гибели мирного жителя и ранении ещё четырёх человек при атаках украинских беспилотников на Белгородскую область. По данным регионального оперативного штаба, под удары попал Шебекинский округ. Обстоятельства происшествий и состояние пострадавших уточняются.