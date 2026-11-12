Собянин сообщил об уничтожении пяти дронов ВСУ, летевших на Москву
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Силы противовоздушной обороны уничтожили пять беспилотников, направлявшихся к Москве. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своём канале в мессенджере MAX.
По словам градоначальника, на местах падения обломков сбитых воздушных целей работают специалисты экстренных служб.
Ранее Life.ru сообщал о гибели мирного жителя и ранении ещё четырёх человек при атаках украинских беспилотников на Белгородскую область. По данным регионального оперативного штаба, под удары попал Шебекинский округ. Обстоятельства происшествий и состояние пострадавших уточняются.