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Опубликовано 27 октября, 16:40

Собянин сообщил об уничтожении шести беспилотников на подлёте к Москве

Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Российские средства противовоздушной обороны днём 27 октября уничтожили шесть беспилотников, направлявшихся в сторону Москвы. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

По словам градоначальника, воздушные цели были перехвачены на подлёте к городу. В настоящее время специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков.

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Ранее Life.ru сообщал, что четыре мирных жителя погибли и ещё восемь получили ранения в результате атак ВСУ на ЛНР за сутки. По словам главы республики Леонида Пасечника, под удары попали жилые дома, автомобили и гражданские объекты в нескольких муниципалитетах. В частности, беспилотник атаковал дом со спящей семьёй, а другой дрон поразил грузовик сельскохозяйственного предприятия.

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Наталья Демьянова
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