Собянин сообщил об уничтожении шести беспилотников на подлёте к Москве

По словам градоначальника, воздушные цели были перехвачены на подлёте к городу. В настоящее время специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков.

Ранее Life.ru сообщал, что четыре мирных жителя погибли и ещё восемь получили ранения в результате атак ВСУ на ЛНР за сутки. По словам главы республики Леонида Пасечника, под удары попали жилые дома, автомобили и гражданские объекты в нескольких муниципалитетах. В частности, беспилотник атаковал дом со спящей семьёй, а другой дрон поразил грузовик сельскохозяйственного предприятия.