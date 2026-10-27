Собянин сообщил об уничтожении шести беспилотников на подлёте к Москве
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Российские средства противовоздушной обороны днём 27 октября уничтожили шесть беспилотников, направлявшихся в сторону Москвы. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
По словам градоначальника, воздушные цели были перехвачены на подлёте к городу. В настоящее время специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков.
Ранее Life.ru сообщал, что четыре мирных жителя погибли и ещё восемь получили ранения в результате атак ВСУ на ЛНР за сутки. По словам главы республики Леонида Пасечника, под удары попали жилые дома, автомобили и гражданские объекты в нескольких муниципалитетах. В частности, беспилотник атаковал дом со спящей семьёй, а другой дрон поразил грузовик сельскохозяйственного предприятия.