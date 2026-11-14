Собянин сообщил об уничтожении трёх дронов ВСУ на подлёте к Москве
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Российские средства противовоздушной обороны уничтожили три беспилотника, направлявшихся в сторону Москвы. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своём канале в мессенджере MAX.
«Системой ПВО Минобороны сбиты три БПЛА. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», — написал градоначальник.
Ранее Life.ru сообщал о масштабной атаке беспилотников на Московский регион в ночь на 13 ноября. По данным, приведённым изданием, за ночь российские средства ПВО уничтожили 1198 дронов самолётного типа над регионами страны.