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Регион
Опубликовано 17 октября, 18:57

«Сочи» разгромил ярославский «Локомотив» со счетом 5:0 в матче КХЛ

«Сочи» обыграл ярославский «Локомотив» со счётом 5:0 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Встреча состоялась 17 октября 2026 года на площадке сочинской команды.

Хозяева льда забросили пять шайб, а «Локомотив» не смог отличиться ни разу.

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Ранее олимпийский чемпион Никита Гусев подписал контракт с «Сочи». Соглашение рассчитано на один год. Гусев выиграл Игры-2018 и стал одним из главных героев финала.

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Матвей Константинов
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