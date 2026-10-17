«Сочи» разгромил ярославский «Локомотив» со счетом 5:0 в матче КХЛ

«Сочи» обыграл ярославский «Локомотив» со счётом 5:0 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Встреча состоялась 17 октября 2026 года на площадке сочинской команды.

Хозяева льда забросили пять шайб, а «Локомотив» не смог отличиться ни разу.

Ранее олимпийский чемпион Никита Гусев подписал контракт с «Сочи». Соглашение рассчитано на один год. Гусев выиграл Игры-2018 и стал одним из главных героев финала.