ЦСКА обыграл «Динамо» и продлил победную серию в КХЛ до 11 матчей

ХК ЦСКА продлил победную серию в КХЛ до 11 матчей, обыграв московское «Динамо» со счётом 1:0. Исход встречи регулярного чемпионата решил гол Прохора Полтапова в третьем периоде.

Нападающий поразил ворота соперника на 48-й минуте. До финальной сирены счёт больше не изменился. После 15 матчей у армейцев 24 очка — команда занимает первое место в Западной конференции. «Динамо» набрало 14 очков в 17 играх и располагается на девятой строчке.

Следующий матч ЦСКА проведёт 18 октября против нижнекамского «Нефтехимика». Динамовцы 16 октября сыграют в гостях с нижегородским «Торпедо».

Тем временем минское «Динамо» победило «Шанхай Дрэгонс» в матче регулярного чемпионата Фонбет — Континентальной хоккейной лиги. Встреча на «СКА-Арене» в Санкт-Петербурге завершилась со счётом 3:2 в пользу белорусской команды. Победный результат «Динамо» обеспечили две шайбы Даниила Липского, заброшенные на 4-й и 28-й минутах, а также гол Кристофера Тирни на 47-й. У «Шанхая» отличились Дмитрий Яшкин, реализовавший момент на 41-й минуте, и Дэвид Чэн, забивший за минуту до окончания основного времени.