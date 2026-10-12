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Опубликовано 12 октября, 22:19

Фукале вошёл в клуб 100: Вратарь помог минскому «Динамо» впервые в сезоне победить «Шанхай»

Минское «Динамо» впервые в сезоне обыграло «Шанхай» при юбилейной победе Фукале

Зак Фукале. Обложка © Telegram / ХК Динамо Минск

Зак Фукале. Обложка © Telegram / ХК Динамо Минск

Минское «Динамо» победило «Шанхай Дрэгонс» в матче регулярного чемпионата Фонбет — Континентальной хоккейной лиги. Встреча на «СКА-Арене» в Санкт-Петербурге завершилась со счётом 3:2 в пользу белорусской команды.

Победный результат «Динамо» обеспечили две шайбы Даниила Липского, заброшенные на 4-й и 28-й минутах, а также гол Кристофера Тирни на 47-й. У «Шанхая» отличились Дмитрий Яшкин, реализовавший момент на 41-й минуте, и Дэвид Чэн, забивший за минуту до окончания основного времени.

Для вратаря минчан Зака Фукале матч стал юбилейным. Канадец одержал 100-ю победу в КХЛ и стал 41-м голкипером в истории лиги, которому покорилась эта отметка.

При этом минское «Динамо» впервые в нынешнем чемпионате взяло верх над «Шанхаем». В сентябре команды дважды встречались между собой: в Минске хозяева уступили в овертайме со счётом 3:4, а в Санкт-Петербурге проиграли 1:2.

Обе команды имеют по 17 очков и располагаются в верхней части таблицы Западной конференции. «Шанхай Дрэгонс» занимает пятое место после 12 матчей, минское «Динамо» идёт шестым, проведя 15 встреч.

Следующую игру «Шанхай» проведёт 14 октября в Санкт-Петербурге против челябинского «Трактора». В тот же день минчане примут магнитогорский «Металлург».

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Артур Лапсаков
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