В Москве и Подмосковье участились опасные встречи автомобилистов с лосями. Только за утро 5 ноября в Зеленограде зафиксировали три происшествия с сохатыми, два из которых закончились гибелью животных. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT. Информацию о трёх инцидентах также подтвердила столичная Госавтоинспекция.

Лоси массово выходят из лесов к людям в Москве и Подмосковье. Видео © Telegram / SHOT

Первый случай произошёл на 2-м Западном проезде, где автомобиль Sollers сбил вышедшего на дорогу лося. Ещё один сохатый спрыгнул с моста на Панфиловском проспекте. Неподалёку другое животное, перебегавшее проезжую часть, столкнулось со стоящим Ford.

В тот же день в районе Матушкино заметили лося, оказавшегося в пруду Быково болото. На помощь прибыли спасатели, после чего животное выбралось на берег. Для безопасности автомобилистов движение по Панфиловскому проспекту временно ограничивали.

Подобные встречи с лесными великанами происходили в столичном регионе и раньше. В сентябре и октябре лоси попадали под автомобили на МКАД и трассе М-1. По данным SHOT, после одного из таких ДТП на М-1 двух пассажиров доставили в больницу.

Всего с начала года жители Москвы и Подмосковья более 100 раз сообщали о появлении лосей в населённых пунктах.

Член президиума Всероссийского общества охраны природы Тимур Усманов связывает участившиеся выходы диких животных к людям в том числе с застройкой лесных территорий. Новые дороги и здания занимают привычные места обитания сохатых, заставляя их искать другие маршруты.

Дополнительным фактором становится сезонная активность животных. В период гона лоси теряют осторожность и могут далеко уходить от привычных мест обитания. При этом основной брачный период у них обычно приходится на конец августа — начало октября, поэтому ноябрьские происшествия нельзя объяснять только гоном.

В Госавтоинспекции призвали водителей снижать скорость возле лесных массивов, особенно в сумерках и перед рассветом. При появлении лося на дороге не следует резко маневрировать или сигналить — безопаснее плавно замедлиться и дать животному уйти.