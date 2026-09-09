Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 9 сентября, 12:07

Sohu: Лондон нарвался на суровый «привет» Путина после новых угроз России

Обложка © Life.ru.

Обложка © Life.ru.

Обострение отношений Москвы и Лондона вызвало новые тревожные публикации в британской прессе. Китайское издание Sohu связало их с заявлениями российского МИД и испытаниями подводной лодки «Хабаровск» — носителя беспилотных торпед «Посейдон».

Поводом для публикации Sohu стали заявления российского МИД на фоне сообщений о возможной передаче Киеву британских технологий для производства крылатых ракет. По версии китайских журналистов, Москва быстро отреагировала на действия Лондона, что усилило тревогу в британских СМИ. Особое внимание авторы материала обратили на слова официального представителя МИД России Марии Захаровой. Она заявила, что в случае украинских ударов с использованием британского оружия Россия может рассматривать в качестве целей военные объекты Великобритании как на Украине, так и за её пределами.

В Sohu утверждают, что эти заявления вызвали заметный резонанс в западной прессе. Китайское издание также отмечает: Великобритания и другие страны НАТО якобы привыкли к российским предупреждениям о «красных линиях», однако нынешнюю ситуацию авторы публикации считают более серьёзной. Отдельное место в материале заняли сообщения британских таблоидов о российском подводном оружии «Посейдон».

The Daily Star выпустила материал с заголовком о трёх днях, за которые британцам якобы придётся научиться дышать под водой. The Mirror написал об угрозе «ядерного цунами», а The Daily Mail — о том, что Россия может «утащить Британию на глубину океана». Столь тревожные публикации появились после сообщений о начале испытаний подводной лодки «Хабаровск», которую называют носителем «Посейдонов». Речь идёт о стратегическом подводном оружии, вокруг возможностей которого регулярно возникают громкие оценки и предположения.

Авторы Sohu приводят мнение аналитиков, которые считают, что обнаружить и уничтожить «Посейдон» силам НАТО будет крайне сложно. По их оценке, такая торпеда способна создать масштабную угрозу для прибрежных территорий. Особую уязвимость Великобритании китайские журналисты связывают с её географическим положением. Поскольку страна расположена на островах, авторы материала считают, что Лондон особенно обеспокоен потенциальными возможностями российского подводного оружия.

Обошла конкурентов на десятилетия: На Западе восхитились российской подлодкой-носителем «Посейдона»
Обошла конкурентов на десятилетия: На Западе восхитились российской подлодкой-носителем «Посейдона»

Ранее стало известно, что Тихий океан наиболее подходящим районом для потенциального применения стратегических ядерных торпед «Посейдон». Именно в дальневосточном регионе будет базироваться атомная подлодка «Хабаровск», которую рассматривают как носителя этих аппаратов.

Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Милена Скрипальщикова
  • Новости
  • Путин
  • Китай
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar