Обострение отношений Москвы и Лондона вызвало новые тревожные публикации в британской прессе. Китайское издание Sohu связало их с заявлениями российского МИД и испытаниями подводной лодки «Хабаровск» — носителя беспилотных торпед «Посейдон».

Поводом для публикации Sohu стали заявления российского МИД на фоне сообщений о возможной передаче Киеву британских технологий для производства крылатых ракет. По версии китайских журналистов, Москва быстро отреагировала на действия Лондона, что усилило тревогу в британских СМИ. Особое внимание авторы материала обратили на слова официального представителя МИД России Марии Захаровой. Она заявила, что в случае украинских ударов с использованием британского оружия Россия может рассматривать в качестве целей военные объекты Великобритании как на Украине, так и за её пределами.

В Sohu утверждают, что эти заявления вызвали заметный резонанс в западной прессе. Китайское издание также отмечает: Великобритания и другие страны НАТО якобы привыкли к российским предупреждениям о «красных линиях», однако нынешнюю ситуацию авторы публикации считают более серьёзной. Отдельное место в материале заняли сообщения британских таблоидов о российском подводном оружии «Посейдон».

The Daily Star выпустила материал с заголовком о трёх днях, за которые британцам якобы придётся научиться дышать под водой. The Mirror написал об угрозе «ядерного цунами», а The Daily Mail — о том, что Россия может «утащить Британию на глубину океана». Столь тревожные публикации появились после сообщений о начале испытаний подводной лодки «Хабаровск», которую называют носителем «Посейдонов». Речь идёт о стратегическом подводном оружии, вокруг возможностей которого регулярно возникают громкие оценки и предположения.

Авторы Sohu приводят мнение аналитиков, которые считают, что обнаружить и уничтожить «Посейдон» силам НАТО будет крайне сложно. По их оценке, такая торпеда способна создать масштабную угрозу для прибрежных территорий. Особую уязвимость Великобритании китайские журналисты связывают с её географическим положением. Поскольку страна расположена на островах, авторы материала считают, что Лондон особенно обеспокоен потенциальными возможностями российского подводного оружия.

Ранее стало известно, что Тихий океан наиболее подходящим районом для потенциального применения стратегических ядерных торпед «Посейдон». Именно в дальневосточном регионе будет базироваться атомная подлодка «Хабаровск», которую рассматривают как носителя этих аппаратов.